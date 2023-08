Daar waar de zon niet schijnen mag

Ochtenden in Oostende. Het is vroeg, heel vroeg, iets na het blauwe uur en net voor het magische moment waarop de zon haar licht en warmte over het nog kille zand spreidt.

Daar op het strand heb ik warme ontmoetingen, met hen die de zon noodgedwongen mijden, omdat hun ­lichaam ze niet verdraagt, of omdat hun god dat vraagt.

Ook voor hen is het zomer.

Herman, vitiligo.

Lisa, albinisme.

Denise.

Ilano, xeroderma pigmentosum.

Loubna en Amina.