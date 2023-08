Drie dagen in de Hoge Venen: proeven van beekforel en wijn uit een mergelbodem

1. Forel eten bij de bron van de Voer

Onder de heldere hemel zitten we op een terras met uitzicht op een vijver waarin een zwaan dobbert. Op de achtergrond: een kasteel dat opgaat in het prachtige landgoed. Ja, de Commanderie in Sint-Pieters-Voeren maakt ons poëtisch: dit zou weleens een van de mooiste plaatsen van België kunnen zijn. In de voormalige commandopost van de Duitse Orde ligt de oudste viskwekerij van België – ze dateert van 1885. In de vijvers wordt forel gekweekt met biovoeding, die vervolgens ter plaatse wordt bereid en geserveerd. De Commanderie kweekt drie soorten forel: de regenboog-, bron- en beekforel. De duurste is de beekforel. Terwijl de populaire regenboogforel na drie jaar tijd drie kilogram weegt, haalt de beekforel in dezelfde tijd slechts driehonderd gram. Noem het gerust slow food. ‘Het is te vergelijken met de verhouding tussen een kip en een patrijs’, zegt eigenaar Vincent Baltus. ‘Beekforellen hebben vaster vlees, regenboogforellen zijn vetter. Daarom lenen ze zich beter tot roken.’

De Commanderie legt de focus op één bepaald product en houdt het hele proces op ambachtelijke wijze in handen. Hier zie je de waterbron – dat is de bron van de rivier de Voer –, de vissen, de rookkamer. Ook de dranken die bij de forel geserveerd worden, komen voornamelijk uit de streek. De wijnen komen van de drie Voerense wijnhuizen (zie verder) en er is een huisbier, het witbier Loë. ‘Het bier wordt bij Grain d’Orge gebrouwen, iets verderop, in Homburg. De bedoeling was dat zij een bier voor ons zouden bedenken. Na twaalf tests was ik nog altijd niet tevreden. Omdat we dringend een bier nodig hadden, leverden zij ons Canaille, een witbier dat ze al in hun assortiment hadden. Toen ik dat proefde, besefte ik dat het exact was wat ik wilde. Onze Loë is dus gewoon Canaille met een eigen etiket erop.’ (lacht)

commanderie7.com

2. Stroop als uit de hand gelopen hobby

Als we een zandweg inslaan en door de velden wandelen, komen we bij de kleine, verstilde boerderij van Stroopstokerij Wiertz-Robijns, ook in Sint-Pieters-Voeren. De stroopmaker staat symbool voor de belangrijkste karaktertrek van de streek: kleinschaligheid. ‘Het stroopstoken is een hobby’, vertelt Lieve Robijns. ‘We hebben hoogstammige bomen in de weides staan om onze tachtig koeien schaduw te bieden. Omdat zij het gevallen fruit niet mogen opeten – dat verzuurt hun maag – rapen wij het op om er stroop van te maken.’

Robijns neemt ons mee naar een schuur, waar ze de stroop samen met haar man, Eugène Wiertz, stookt. Hij leerde het vak dan weer van zijn vader, Aloïs, die er in de jaren veertig mee begon. Vandaag wordt de zoete stroop nog altijd in dezelfde ketel op een houtvuur gestookt. Ieder najaar gaat er achthonderd kilo fruit in de ketel en komt er honderd kilo stroop weer uit. Als er wordt gestookt, dan kun je de damp al van ver zien.

Een lokale biermaker, Rik Nijssen, gebruikt de stroop om fruitbier te brouwen en noemt het eenvoudigweg Rick’s bier. Dat bier staat in de schuur op een oude houten tafel geëtaleerd, naast de stroop. Vooral de kriek, gemaakt van zwarte Voerense kersen, is zeer geslaagd. Het bier is meer amberkleurig dan paarsrood en smaakt bijlange niet zo plakkerig als de commerciële variant.

stroopstokerijwiertz.be

3. ’s Ochtends melken, ’s middags ijs serveren

Je bent nooit écht ver weg in de Voerstreek – Maastricht ligt twintig kilometer verderop, Aken bevindt zich op dertig kilometer. Maar de weidse, glooiende landschappen geven je wel het gevoel dat je even van de wereld bent. Het aantal dorpen en trekpleisters is bovendien beperkt, en misschien is dat precies wat we nodig hebben om helemaal tot rust te komen.

In Sint-Martens-Voeren komen we aan in ’t Bakhuis. De familie Hocks is al de vijfde generatie die deze kleine melkboerderij van 45 koeien runt. ‘’s Ochtends worden de koeien gemolken, tegen de middag zit die melk in het ijs’, zegt Jef Hocks. De reden voor die aanpak is nuchter: het toerisme kwam hier op gang en tegelijkertijd schaalde de melkindustrie op. ‘Voor een kleine boerderij als deze was melk verkopen geen optie meer. En dus kozen wij om andere producten te maken.’ Dat werden boter, en later ijs, omdat dat makkelijker verkoopt. ‘Ze zeggen dat we goed zijn, dus het zal wel’, zegt Ria Malcorps, zijn vrouw.

Je zou denken: met zo’n verse producten verover je de wereld. Wel, enige tijd geleden kwam er een Amsterdams restaurant langs dat boter wilde afnemen op grotere schaal. Ze vingen bot. ‘Daarvoor zouden wij het bedrijf moeten vergroten’, zegt Jef. ‘We hebben 45 koeien. Dat is voldoende. Landbouw vandaag de dag is massaproductie. Zou jij dat willen, zo’n groot bedrijf runnen?’

hetbakhuis.be

4. Wijn op een bodem van inktvisjes

’s Avonds zitten we vlak bij Teuven, tussen de wijnranken van Albert Meijer van wijndomein Pietershof. Meijer maakt hier een droom waar. Hij kocht het wijnhuis in 2016, nadat hij jaren had gewerkt als cardioloog en amateur-wijnboer. We proeven drie witte wijnen die op 8 mei gebotteld werden: een pinot blanc/auxerrois, een pinot gris en een chardonnay. Vooral de pinot blanc vinden we geweldig. Zo fris en subtiel van smaak, het is haast een prosecco.

Belgische wijnen worden steeds serieuzer genomen. De kennis groeit en de klimaatverandering speelt mee. ‘We hebben het klimaat van Beaune van vijftig jaar geleden’, zegt Meijer. De Voerstreek heeft nog een extra kwaliteit: de bodem. ‘Je hebt hier een bijzondere mergelbodem. Het is het sediment van een zee die miljoenen jaren geleden nog tot hier kwam. We hebben het geluk dat die kalkbodem niet diep zit. Dat geeft de wijn een mooie mineraliteit.’ Die zeebodem is geen mythe. Bij het omploegen vindt Albert vaak fossielen terug, vooral van inktvisjes. Om die reden heeft hij de inktvis als logo op zijn fles geplaatst. De kwaliteit ligt hoog – tweesterrenrestaurant Tribeca in Heeze serveert zijn wijn – maar de volumes zijn beperkt. ‘Ik produceer per jaar 12.000 flessen’, zegt hij.

In de Voerstreek zijn er overigens nog twee wijndomeinen: Crutzberg en Zwaeneberg. Crutzberg, gelegen in het prachtige Veurs, maakt een goede mousserende wijn. Zwaeneberg verbouwt op zijn 1,5 hectare naast witte wijn ook een pinot noir: Silex Rood. We kunnen er gewoon aanbellen, een praatje slaan met de eigenaar en twee flessen kopen, voor later, als herinnering aan een trager en vrijer ritme.

Dit artikel verscheen op 18 juni 2022.