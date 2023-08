Binnenkijken in de Provence: een werkplek waar het toch vakantie is

Terug naar de roots: voor Magali Avignon – opgegroeid in een familie van tafeldruiventelers – was het drie jaar geleden een evidente stap. Vervolgens werd het een onderneming. Intussen heeft ze vijf vakantiehuizen in de Provence en zwerft ze van vakantieplek naar vakantieplek. L’Atelier in Saignon is haar het meest dierbaar.

Hoe ben je hier beland?

‘L’Atelier is het derde in de reeks vakantiehuizen. Ik was in die periode op zoek naar iets kleins, een plek voor twee, en deed de toer van de pittoreske dorpjes. Zo belandde ik begin 2020 bij dit oude kunstenaarsatelier in Saignon, een dakappartement met een waanzinnig uitzicht. Door administratieve beslommeringen heeft het een jaar geduurd voordat de verkoop rond was. Maar het was liefde op het eerste gezicht. Ik wist meteen: dit wordt het. Je begint aan zo’n zoektocht altijd met een lijstje van eisen in je hoofd. Meestal moet je op een aantal vlakken toegevingen doen, maar in zeldzame gevallen overkomt het je dat je een plek vindt die alles heeft waar je naar op zoek was. Dat was hier het geval: het uitzicht, de charme, de stenen, het dorp, alles was er. Dan mag je niet twijfelen.’

Wat betekent L’Atelier voor jou persoonlijk?

‘In het appartement zit een lichtrijk atelier waar je kunt schrijven, tekenen of muziek spelen met uitzicht op de Luberon. Ik kom hier om mijn collectie (Magali heeft een eigen collectie artisanale lampen onder de naam Enamoura, red.) te tekenen. Het is bovendien een besloten plek. Ik ben zelf erg communicatief, maar als ik inspiratie nodig heb, trek ik me hier terug.’

Jij verblijft hier dus ook?

‘Ja, samen met mijn man navigeer ik voortdurend tussen de vijf vakantiehuizen. Het grootste deel van de tijd – meestal tijdens de week – wonen we in Marseille, in een huis in het centrum van de stad met een patio en een zwembad. Ik ben ook graag in de villa in Saumane in de Vaucluse. Maar om me te herbronnen, kom ik naar hier. Ik leef alsof ik de hele tijd op vakantie ben.’

Wat trekt je aan in die nomadische levensstijl?

‘Vakantiehuizen zijn niet beladen met spullen die het leven verzwaren. Ze ademen een soort van lichtheid uit. Iedereen kent dat gevoel, aankomen op een vakantieplek met niet veel meer dan je zwemkledij. Zo probeer ik ook te leven: zo licht mogelijk.’

Is het realistisch om dat fulltime te doen?

‘De kinderen zijn het huis uit. Dat maakt het gemakkelijk. Tegenwoordig probeer ik wel om langere periodes te blokkeren maar tot voor kort sliep ik zelden meer dan twee of drie nachten op dezelfde plek. Die levensstijl heeft me altijd aangetrokken. Ik hou van reizen, van onderweg zijn, niet alleen tussen onze huizen, maar ook met de zeilboot bijvoorbeeld. Toen de kinderen klein waren, ging dat niet. Maar zelfs toen hadden we altijd een vakantiehuis. Routine gaat me niet goed af. Enfin, ik weet het niet, ik heb nooit een geroutineerd leven gehad.’

Die lichtheid is fijn, maar is zo’n vakantiehuis ook uitgerust voor het volle leven?

‘Ja. In mijn vakantiehuizen vind je ook persoonlijke, waardevolle objecten. Ik richt ze in de eerste plaats in alsof ze voor mezelf zijn, zodat je een bezielde plek krijgt. Vervolgens houd ik ze toch niet voor mij.

Ik ga ze delen. In hun volledigheid. Ook met de objecten die mijn grootmoeder me heeft nagelaten en waar ik erg aan gehecht ben. Alleen zo creëer je authentieke plekken, waar mensen langere tijd willen of kunnen verblijven. Ik haal dan ook nooit iets weg van mezelf als er gasten komen omdat het te persoonlijk is, of niet meer in de mode. Als je hier logeert, krijg je dezelfde ervaring als ik.’

Gasten krijgen een authentieke ervaring, maar waarin zit de voldoening voor jou?

‘Kunnen delen. Het is iets wat ik ken uit mijn kindertijd. In de herenboerderij van mijn grootouders logeerden er vaak druivenplukkers en landbouwknechten. Veel mensen zeggen me dat ze het niet zouden kunnen: de deur van hun huis openzetten voor onbekenden. Voor mij heeft het leven dan pas zin. De fijnste feedback die ik kan krijgen, is als gasten me vertellen: “Ik ben hier opnieuw dichter bij mijn man gekomen”, of “Ik heb waardevolle tijd kunnen doorbrengen met mijn ouders”.

In de keuken hangen lampen uit de collectie van Enamoura. Het serviesgoed vond Magali door brocantemarkten in de streek af te schuimen, nog altijd haar favoriete activiteit op zondag. De gootsteen is een geschenk van een vriendin die haar huis renoveerde. ‘Het lijkt misschien of hij er al honderd jaar staat, maar het was een beproeving om hem naar boven te brengen. Op een gegeven moment heb ik hem zelfs doormidden moeten zagen.’

Ik bedenk deze huizen als een film. Het leven kan heel mooi en romantisch zijn, maar niet iedereen kan dat ervan maken. Soms kom ik bij mensen op bezoek die veel tijd in hun inrichting hebben gestoken, maar dan een lamp hebben hangen die koud licht geeft. Dat verandert de hele sfeer. Het juiste licht maakt je mooi, het zorgt ervoor dat je er goed uitziet. Je creëert er als vanzelf warme en vreugdevolle momenten mee.’

Klinkt romantisch, maar achter deze filmische decors zitten ook zware renovatiewerken. De meeste mensen krijgen daar stress van. Hoe zit dat bij jou?

‘Al ben ik ondertussen meer ervaren, veel zaken blijven een lijdensweg. In het flatgebouw waar L’Atelier is gevestigd bijvoorbeeld waren de meters voor de nutsvoorzieningen gedeeld. Die splitsen brengt eindeloos veel gedoe mee.

Van haar grootmoeder kreeg Magali een collectie borden met een illustratie voor iedere maand van het jaar. Geïnspireerd door die erfenis gaf Magali opdracht aan illustrator Franck Lebraly om een 12-delige bordenset te ontwerpen.

Maar ik ben koppig, ik geef niet op bij moeilijkheden. Het is leuker om bezig te zijn met het creatieve luik, al ben ik nog altijd bang dat ik de foute keuzes maak. Het zorgt ervoor dat ik soms op het allerlaatste moment van alles verander. Zo ben ik onlangs twee metselaars kwijtgespeeld. Dat is misschien de grootste uitdaging: het evenwicht vinden tussen veeleisend zijn en mijn werkmannen respect betonen.’

enamoura.com

Een verblijf in L’Atelier boek je vanaf 180 euro per nacht, met een minimum van twee nachten.

Dit artikel verscheen op 29 april 2023.