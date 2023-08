In 36 uur 623 migranten uit de Middellandse Zee gered

Het schip van de Franse ngo SOS Méditerranée heeft de afgelopen 36 uur 623 migranten gered die op de Middellandse Zee in de problemen kwamen.

In vijftien interventies kon de Ocean Viking, het schip van SOS Méditerranée, 623 migranten redden die met hun bootjes in moeilijkheden raakten op de Middellandse Zee.

150 van de geredde migranten zijn minderjarig, en er werden ook twee zwangere vrouwen gered, aldus de Franse ngo. De meesten vluchten uit Sub-Sahara Afrika, waaronder Soedan, Guinée, Ivoorkust, Burkina Faso, maar ook uit Bangladesh.

De Middellandse Zee is volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) de gevaarlijkste migratieroute ter wereld. Een schatting van de VN presenteert duizelingwekkende cijfers: sinds het begin van 2023 zouden al 1.848 migranten verdwenen zijn op de Middellandse Zee. In 2022 werd dat aantal geschat op 1.417 in een heel jaar.

De Ocean Viking heeft niet de capaciteit om iedereen te slapen te leggen. Daarom zal een deel van de migranten uitstappen op het Italiaanse eiland Lampedusa. De rest stapt uit aan de Italiaanse haven Civitavecchia, waar ze op 14 of 15 augustus verwachten te arriveren.

In juli werd de Ocean Viking tien dagen vastgehouden door de Italiaanse autoriteiten wegens vermeende veiligheidsproblemen, maar op 21 juli mocht het schip terug uitvaren.