‘De K2 is moeilijker, steiler en technischer dan bijvoorbeeld de Mount Everest.’ — © epa

Een bergbeklimmer liet het leven op de K2 nadat vijftig mensen hem hadden gepasseerd toen hij nog in leven was. Hier, 8.000 meter lager, is dat moeilijk te vatten. Klimmers wijzen naar summit fever. ‘Ook de commercialisering speelt een rol.’