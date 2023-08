Remco Evenepoel is de eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden. — © PA

Opnieuw goud voor Remco Evenepoel (23). Nog nooit pakte een Belg de regenboogtrui tegen de klok. Nog nooit won een renner de wereldtitel in het tijdrijden een jaar na zijn wereldtitel in de wegrit. ‘Ik wil alles winnen in mijn carrière.’