Een veld nabij de hoofdstad Niamey. De Nigerese bevolking is met een gemiddelde leeftijd van 14,8 jaar de jongste ter wereld. Foto’s: Kristof Vadino

Met de coup in Niger dreigt het Westen opnieuw een belangrijke bondgenoot in de Sahel te verliezen in de strijd tegen migratie en jihadisten. Journalist Kasper Goethals zag jaren geleden al de tekenen van een groeiend ressentiment tegenover Frankrijk en de EU: ‘Alleen ons goud en uranium willen ze nog.’