Drie Lilli’s uit het archief. De versie van 30 centimeter kostte – met uitgebreide garderobe erbij – 25 mark. Omgerekend is dat zo’n 300 euro. — © collectie Axel Springer-archief

Barbie komt helemaal niet uit Amerika, ze komt uit Duitsland, heet Lilli en heeft absoluut geen Ken aan haar zijde nodig. Lilli was een merchandisepop van het boulevardblad Bild, waarop Barbie gemodelleerd is. ‘Barbie moest perfect zijn, Lilli was stout en provocerend.’