Oostenrijkse oud-minister die met Poetin danste, brengt zomer door in Russisch dorpje

Karin Kneissl haalde in 2018 de internationale pers toen ze op haar huwelijk enkele danspasjes plaatste met Russisch president Vladimir Poetin. Deze zomer wisselt ze toespraken op internationale conferenties af met dorpsfeesten op het Russische platteland. ‘Dit is mijn wereld.’

Karin Kneissls huwelijk was op 18 augustus 2018 even wereldnieuws. De toenmalige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken stapte in het huwelijksbootje met zakenman Wolfgang Meilinger, maar het was Vladimir Poetin die er de show stal. De Russische president betrad samen met de bruid de dansvloer, gaf een toespraak in het Duits en bracht een breed assortiment aan Russisch getinte geschenken mee. Een kozakkenkoor luisterde het feest op. Kneissl, die een reverence maakte voor de Russische president, werd naïviteit en geldingsdrang verweten.

Vorige week dook ze plots op in het Russische dorpje Petrusjovo in de oblast Rjazan, zo’n 180 kilometer ten zuidwesten van Moskou. Op beelden van de regionale nieuwssite Vidsboku is te zien hoe Kneissl het lokale dorpsfeest bijwoont. ‘Ik heb de uitnodiging aanvaard voor het dorpsfeest van de kleine landbouwgemeenschap waar ik deze zomer een huis huur’, bevestigt ze op haar Telegramkanaal. Na het feest sprak Kneissl haar dorpsgenoten kort toe. Ze heeft het erg naar haar zin in Petrusjovo: ‘Kippen op straat, eenden, geiten: dit is mijn wereld. In Oostenrijk woonde ik ook in een klein dorp.’

‘Politieke vluchteling’

In 2019 viel de regering waarin ze voor de extreemrechtse FPÖ minister van Buitenlandse Zaken was. Door haar pro-Russische houding was ze intussen persona non grata in Oostenrijk. De oud-minister gaf een kort interview aan Vidsboku, waarin ze zich beklaagt over haar situatie. ‘Drie jaar geleden moest ik Oostenrijk gedwongen verlaten en mocht ik niet werken in Frankrijk. Ik moest Europa ontvluchten, ik werd nergens geaccepteerd.’ Kneissl koos uiteindelijk voor Libanon, omdat ze Arabisch spreekt. In een interview met de Oostenrijkse tv-zender RTL uit 2022 noemt Kneissl zichzelf ‘een politieke vluchteling’.

Dezer dagen zit Kneissl het pas opgerichte Gorki voor, een Russische denktank die de grote geopolitieke thema’s voor Rusland onder de loep neemt. Ze spreekt regelmatig op conferenties. ‘Vorige week was ik te gast op het Russisch-Afrikaanse top,’ vertelt ze aan Vidsboku, ‘niet voor het eerst.’ Voor die Russische activiteiten had ze een uitvalsbasis nodig, en dat werd dus Petrusjovo. Kneissl werkt naar eigen zeggen aan een boek, maar wil slechts kwijt dat het ‘over de huidige situatie in Europa’ gaat.