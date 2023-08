Lahaina op het eiland Maui is grotendeels verwoest. — © afp

Een inferno op het Hawaïaanse eiland Maui eist niet alleen tientallen levens, het legt ook de belangrijke inheemse culturele site Lahaina in de as. Door extreme droogte en forse wind kon het vuur zich razendsnel verspreiden. ‘Ongeveer tachtig procent van Lahaina is weg.’