Ja, de marktmacht van AI zal nog verontrustender zijn dan die van big tech en regels dringen zich op. Maar omdat voor het eerst niet alleen arbeiders bedreigd worden, is het hoog tijd om het eens over de toekomst van al die creatievelingen en kenniswerkers te hebben, vindt econoom Daron Acemoglu. ‘Niet alle automatisering is een bron van vooruitgang.’