Vloggers die nacht doorbrachten in Sint-Romboutstoren moeten elke trede poetsen (en dat zijn er 538)

Twee mannen die een nacht doorbrachten in de Mechelse Sint-Romboutstoren krijgen een alternatieve straf: ze moeten een dag meedraaien als vrijwilliger en daarbij de trap van de toren poetsen. Die telt 538 treden.

‘We gingen meteen akkoord met het voorstel’, reageert Ryan Joostens (22). Samen met zijn neef Robbe Boeckx (20) probeerde hij eerder al een nacht door te brengen in de Ikea. Dit keer was het raak: ze konden onopgemerkt in de Mechelse Sint-Romboutstoren blijven na sluitingstijd, en bewonderden onder meer de zonsondergang vanop de toren. De neven vonden ook het sleutelkastje en konden zo probleemloos het gebouw verlaten. Begin deze week brachten ze op Youtube verslag uit van de nachtelijke escapade.

Maar het Mechelse stadsbestuur kan er niet mee lachen. Hoewel ze geen klacht indienen, was het toch even schrikken: ‘We willen geen versterkte burcht maken van de Sint-Romboutstoren, maar we gaan de bestaande bewakingscamera’s wel herpositioneren zodat ze efficiënter ingezet worden’, zegt schepen van Gebouwen Arthur Orlians.

‘Wat ze gedaan hebben, mag niet’, benadrukt Orlians. ‘We dienen geen klacht in, maar stellen wel een alternatieve straf voor. Ze mogen een dag meedraaien als vrijwilliger. Ze halen in hun video aan dat de toren hier en daar wat vuil is, wel, het lijkt ons een goed idee om hen te laten poetsen. Onder meer de 538 treden mogen wel eens gekuist worden’, aldus Orlians.

Joostens en Boeckx gingen akkoord met de alternatieve straf. ‘Ik dacht al wel dat we de vuile jobkeszouden krijgen’, lacht Joostens. ‘Maar we vinden het zeker een goed voorstel. Robbe en ik engageren ons ook als vrijwilliger voor andere organisaties, dus we weten wat het is en willen ons graag inzetten voor de Sint-Romboutstoren.’