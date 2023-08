China kenden we als onze economische uitdager met steevast groeicijfers om van te duizelen. De VS werden er zenuwachtig van en Europa – Duitsland in het bijzonder - zocht goeie handelsrelaties met Peking. Maar de Chinese motor sputtert. Sputtert fel. Wat is er aan de hand en wat zijn de gevolgen voor de rest van de wereldeconomie?