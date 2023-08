Noord-Koreanen moeten portretten van Kim Jong-un beschermen tijdens tropische storm Khanun

Er is hevig stormweer op komst in Noord-Korea. Volgens de staatsmedia moeten de burgers in eerste instantie de portretten van de Kim-dynastie in veiligheid brengen.

Volgens de Rodong sinmun, de officiële krant van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij, moet de ‘belangrijkste focus’ tijdens de storm liggen op het ‘waarborgen van de veiligheid’ van propagandaportretten van de huidige leider, Kim Jong-un, zijn vader, Kim Jong-il, en zijn grootvader en oprichter van Noord-Korea, Kim Il-sung. De krant dringt erop aan de vele standbeelden, mozaïeken, muurschilderingen en andere monumenten van de Kim-dynastie te beschermen.

Khanun kwam donderdag aan land op het Koreaanse schiereiland en zou vrijdag naar het noorden trekken. Eerder heeft de tropische storm al overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt in Zuid-Korea, waarbij één dode werd gemeld en meer dan 16.000 mensen gedwongen werden om hun huizen te evacueren. In het noorden kunnen natuurrampen een nog veel verwoestender effect hebben, omdat de infrastructuur pover is en ontbossing de kans op overstromingen vergroot.

Het Noord-Koreaanse persbureau KCNA zei dat ‘alle sectoren en eenheden’ in het land ‘een dynamische campagne voeren om het hoofd te bieden aan het rampzalige abnormale weer’. Het voegde eraan toe dat er ‘waarschuwingen voor sterke wind, stortbuien en vloedgolven’ waren uitgestuurd. De storm Khanun komt slechts enkele weken nadat stortregens overstromingen en aardverschuivingen hebben veroorzaakt, waarbij minstens 47 mensen omkwamen in Zuid-Korea.

Sterven voor iconen

De Kims regeren sinds de oprichting van Noord-Korea in 1948 over het land. Portretten van Kim Jong-il en Kim Il-sung sieren elk huis en elk kantoor in Noord-Korea en inwoners kunnen terechtgesteld worden als ze die beschadigen, zelfs per ongeluk. ‘Laten we niet vergeten dat Noord-Korea een theocratische staat is’, vertelde Andrei Lankov, professor aan de Kookmin Universiteit, aan The Guardian. ‘Deze beelden en portretten zijn niet zomaar symbolen, maar heilige religieuze symbolen, in wezen iconen. Elke religie sinds mensenheugenis verwacht van haar gelovigen dat ze bereid zijn te sterven of op zijn minst te lijden om heilige iconen te redden.’