Tientallen doden door overstromingen en noodweer in China

De overstromingen in de provincie Hebei in het noorden van China hebben al aan zeker 29 mensen het leven gekost. Dat melden staatsmedia vrijdag op basis van informatie van autoriteiten. De regio, die aan hoofdstad Peking grenst, is al weken in de greep van hevig noodweer, veroorzaakt door tyfoon Doksuri. De overstromingen — op sommige plekken staat het water tot 2 meter hoog — zouden inmiddels bijna vier miljoen Chinezen hebben getroffen.

Hevige regenbuien en ernstige overstromingen richtten volgens Chinese autoriteiten grote schade aan in zeker 110 van de bijna de 1.355 Chinese districten. In staatsmedia doen meerdere cijfers van dodentallen uit verschillende Chinese gebieden de ronde. Maar mogelijk zijn deze inmiddels al door de realiteit ingehaald, omdat de getallen vaak dagen oud zijn. Zo werden in Beijing ten minste 33 doden geteld en wordt in de noordoostelijke provincie Jilin gesproken van 14 overledenen. Ook zouden vier doden zijn gevallen in de provincie Liaoning.

Verwoeste gewassen en ingestorte huizen

De natuurramp brengt ook grote materiële schade met zich mee. Zo zijn de Chinese transport-, stroom-, communicatie- en watervoorzieningen ernstig aangetast. Het staatspersbureau Xinhua spreekt van economische schade tot zeker 95,81 miljard yen (omgerekend zo’n 14,7 miljard euro), in de getroffen provincie Hebei. Mogelijk zal de schade van de ramp een stuk hoger uitvallen. Ook zorgen de extreme neerslag en overstromingen voor grote verliezen binnen de landbouw, een belangrijke sector voor de Chinese economie. De Chinese autoriteiten maken melding van zeker 319.700 hectare aan verwoeste gewassen en 40.900 ingestorte huizen.

In Chinese staatsmedia worden de inspanningen door de regering ingezette hulpverlening en reddingsoperaties gretig uitgelicht. Maar volgens het persbureau AFP krijgen Chinese burgers te maken met gebrekkige communicatie in de waarschuwingen voor overstromingsgevaar. Dit weekend wordt weer zware neerslag verwacht wanneer de tropische storm Khanun China vanuit Japan nadert. Meteorologen maken zich daarbij vooral zorgen om de bergachtige streken in het zuidwesten van het land, met name de provincie Sichuan.