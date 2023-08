Frans Timmermans voorgedragen als lijsttrekker GroenLinks/PvdA

Frans Timmermans is de enige serieuze kandidaat die zich heeft gemeld. Andere kopstukken van de twee linkse partijen in Nederland hebben zich achter hem geschaard. Tot 22 augustus kunnen de leden van de partijen voor of tegen hem stemmen.

De vierde regering van premier Mark Rutte is begin juli gevallen, omdat geen overeenstemming werd bereikt over strengere asielmaatregelen. Daarna kondigde Rutte zijn vertrek uit de Nederlandse politiek aan. In november vinden nieuwe verkiezingen plaats. De partijbesturen van PvdA en GroenLinks hebben Frans Timmermans vrijdag voorgedragen als lijsttrekker van hun eerste gezamenlijke lijst voor de verkiezingen van november. Dat Timmermans de positie en het premierschap ambieert, was sinds half juli duidelijk.

Volgens de lijsttrekkerscommissie van de linkse samenwerking is Timmermans ‘de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene en sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen’. Verder schrijft de commissie in haar persbericht: ‘Hij brengt een schat aan ervaring mee en heeft zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse politiek zijn sporen verdiend. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als boegbeeld van de linkse samenwerking en geloofwaardig als beoogd minister-president.’

Timmermans is van origine een PvdA-politicus. Hij groeide uit tot kopstuk van de sociaaldemocraten, en was onder meer Kamerlid en staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken voor de partij. Hij verliet de Haagse politiek in 2019 om vicevoorzitter van de Europese Commissie te worden.