Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, van in het stadion van Anderlecht tot op de website Onlyfans en van Siegfried Bracke over Goedele Liekens en Stijn Baert tot Lesley-Ann Poppe. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Alsof er een emmer vol pek over mijn hoofd werd leeggekieperd’

Herman De Croo vertelt tot tranen toe bewogen hoe hij afziet van de hele pensioenheisa en wat dat doet met zijn imago in Het Laatste Nieuws.

‘Ook bij mijn overlijdensbericht zal het over graaien gaan. Ik kan daar mee leven’

Dan staat Siegfried Bracke helemaal anders in het leven. Zijn imago zal hem worst wezen, vertelt hij op zijn website. Het verschil tussen De Croo en Bracke? De eerste is al zijn hele leven lang politicus en leeft bij de gratie van de sympathie van het volk. De tweede is vooral journalist gebleven.

‘Dat een aantal fans een spandoek bijhad met “Coucke buiten”: je comprends. Ik heb liever dat er vijftig met zo’n doek naar het stadion komen, dan dat er drie het veld oplopen’

Geld is belangrijker dan een goed imago, weet ook Marc Coucke. Dus liever wat imagoschade dan een boete te moeten betalen aan de Uefa. (in Het Laatste Nieuws)

‘Open en bloot: ik lig liever aan het zwembad met Koen Crucke en Margriet Hermans dan met twee Nobelprijswinnaars economie.’

Nog iemand die niet te veel inzit met zijn imago. Economieprofessor Stijn Baert is fan van FC De kampioenen, houdt meer van Milk Inc. dan van Mozart, en op vakantie kiest hij voor een all-inhotel. Was hij geen professor geworden, hij was allicht journalist geweest, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

‘Privacy mag ik vergeten, ik heb het gevoel dat ik continu bekeken word’

En zo belanden we bij een groep medemensen voor wie het imago alles is: de influencers. Zij die met één post op sociale media honderden euro’s verdienen. Al heeft het voor Megan Desaever (bekend van menig realityprogramma) wel een schaduwzijde: het gevoel constant bekeken te worden. Als constant bekeken worden je broodwinning is, zou ik daar niet meteen over klagen. (in Dag Allemaal)

Megan Desaever. — © Instagram

‘Als ik op een avondje bij vrienden ben, zit ik op mijn telefoon en mis ik de echt belangrijke momenten’

Dezelfde Megan heeft geen leven. En haar vrienden eigenlijk ook niet. (in Dag Allemaal)

‘Je moet voortdurend creëren, innoveren, nieuwe strategieën bedenken. Het stopt nooit’

Van influencer naar model op Onlyfans is een kleine stap (voor deze rubriek). Makkelijk geld verdienen met geile filmpjes? Vergeet het maar. Het is werken, werken en werken weet Veerle Peeters. (in Humo)

‘Snijden in een geslachtsorgaan is niet iets waar je simpel over kan gaan’

In 2021 hebben 26.000 Belgische mannen zich laten besnijden, iets wat de belastingbetaler 36 miljoen euro heeft gekost en de mannen (kinderen veelal) een stukje huid. Seksuologe en liberaal politica Goedele Liekens is er geen fan van. (in Het Laatste Nieuws)

‘Als mijn dochter 16 is, mag ze alcohol drinken. Onder onze begeleiding drinkt ze al eens een pisang’

Voor verstandige opvoedingslessen moeten we bij Wendy Van Wanten zijn. Zij leert haar dochter al op vroege leeftijd dat alcohol niet te drinken is. (in Dag Allemaal)

© pinterest

‘Lingerie kopen is niet altijd eenvoudig, omdat ik bijna geen beha’s in mijn maat kan vinden. Daarom draag ik er zelden of nooit één’

Verstandige opvoedingslessen, deel twee. Lesley-Ann Poppe waarschuwt: vind je je maat niet, koop het dan niet en draag het dan niet. (in TV Familie)

‘Bij de start van elke meeting doet hij telkens weer zijn vest uit en stroopt hij de mouwen op’

De nieuwe ceo van Plopsaland, Carl Lenaerts, is volgens zijn anonieme oud-collega’s bij Standaard Boekhandel heel hands-on. Zo hands-on dat lange mouwen en vesten alleen maar in de weg zitten. Of hij vindt geen hemden met lange mouwen in zijn maat, dat kan natuurlijk ook. (in VRT NWS)

‘Ik wilde een pistolet eten, maar mijn vrouw kreeg om de vijf seconden een nieuwe wee. Dus ik kon niet eten, maar ik had keiveel honger’

Misschien geen opvoedingsles, maar een wijze les van comedian Michael Van Peel voor iets oudere mannen. Regel een voedselpakket als je vrouw op bevallen staat. (in de podcast Welcome to the AA)

‘Laat hen in de kinderopvang werken! Dan kunnen ze hun eigen kinderen meenemen’

We blijven opvoedingstips in het rond strooien. Vrouwen met migratieroots gaan vaak niet werken en blijven thuis om voor de kinderen te zorgen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft de ultieme tip voor hen om een goede opvoeding te combineren met een inkomen. (in Humo)

‘Studenten zullen voor de les telkens twee of drie nummers van Taylor Swift moeten beluisteren’

Studenten aan de UGent kunnen vanaf volgend academiejaar les krijgen over de liedjesteksten van de Amerikaanse popster Taylor Swift. Professor Elly McCausland waarschuwt potentiële gegadigden dat er ook een luikje ‘beluisteren’ aan de cursus vasthangt. (in VRT NWS).

Taylor Swift. — © ap

‘We hebben al een tweede keeper’

Marc Coucke kon leven met een spandoek ‘Coucke buiten’. Of Romelu Lukaku kan leven met dit spandoek van supporters van Juventus, lijkt minder zeker. De supporters verwezen daarbij naar de Champions League-finale, waarin de Rode Duivel ongewild een kopbal van Inter-ploegmaat Federico Dimarco richting doel blokkeerde.

‘Mag ik tot slot het laatste woord aan u geven? Er is nog een beetje plaats over op deze pagina ...’

Het interview met Marc Coucke eindigde trouwens met een opmerkelijke vraag. Het antwoord moeten we u schuldig blijven. Onze pagina zit wel vol. (In Het Laatste Nieuws)