Beelden tonen hoe vuur zich razendsnel verspreidt op Hawaï

De ravage die de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui aanrichten, is enorm. Waar het vuur gepasseerd is, staan alleen nog autowrakken en verwoeste gebouwen. ‘Het is alsof er een bom is gevallen.’ Een inwoner, die te midden van het vuur stond, kon filmen hoe felle rukwinden het vuur deden oplaaien. Bekijk het hierboven.