Dodental natuurbranden Hawaï stijgt naar 53, gouverneur vreest voor meer doden

De gouverneur van Hawaï liet op een persconferentie weten dat hij verwacht dat het dodental nog zal oplopen. Hij meldde ook dat zeker 1700 gebouwen verwoest zijn en dat de schade in de miljarden loopt.

Alle doden werden tot nu toe geteld in het stadje Lahaina, waarvan grote delen in de as zijn gelegd. Veel historische gebouwen zijn in vlammen opgegaan. Duizenden inwoners zitten in tijdelijke opvang op andere delen van Hawaï, in Lahaina zelf is de stroom grotendeels uitgevallen. Meer dan 1400 toeristen zijn gestrand op de luchthaven van Maui.

De Amerikaanse kustwacht heeft opnieuw mensen uit de oceaan moeten redden, die het water in gevlucht waren om te ontkomen aan het vuur.