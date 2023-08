Rode Duivels zingen voortaan volkslied in drie landstalen

In het Frans, Nederlands of toch Duits? De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil de Brabançonne herwaarderen door voortaan de drie landstalen te combineren.

De Rode Duivels en Red Flames kunnen hun talenkennis maar best even oppoetsen. Toch de spelers die uit volle borst meezingen met het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd, zullen dat voortaan in de drie landstalen doen, kondigt de KBVB aan in een persbericht.

De voetbalbond merkte op dat de kennis van het Belgisch volkslied stagneert, zowel bij de spelers als bij de fans, en wil de Brabançonne herwaarderen. Ze hoopt dat doel te bereiken met één versie voor iedereen - geïnspireerd door de Red Lions en de Red Panthers, onze hockeyploegen die al langer de twee talen combineren tijdens het zingen van het volkslied.

‘Voor de Duivels en Flames voegen we er een vleugje Duits aan toe. Zo symboliseert het nieuwe volkslied de samenhorigheid die er leeft bij de supporters. Ze staan al als één man achter de ploeg, voortaan zingen ze ook met één stem’, aldus KBVB-marketingmanager Michaël Schockaert.

De vernieuwing wordt gelanceerd op dinsdag 12 september, voor de thuiswedstrijd van de Rode Duivels tegen Estland in het Koning Boudewijnstadion. Voor de gelegenheid zal het dertigkoppige koor Fine Fleur vanop het veld a capella meezingen, samen met tien uitverkoren supporters. Zij kunnen zich kandidaat stellen via de website van de KBVB.