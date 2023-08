Stany Crets is huisregisseur bij Deep Bridge (foto: castvoorstelling voor Charlie and the chocolate factory). — © Walter Saenen

Deep Bridge, het Antwerpse productiehuis dat de laatste jaren musicals als Mamma mia, The sound of music en Charlie and the chocolate factory bracht, heeft er een zwaar verlieslatend boekjaar opzitten. In de nasleep van de coronacrisis en de meteen daaropvolgende consumptiecrisis noteerde het bedrijf ruim 1,4 miljoen euro verlies.