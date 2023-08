Spanje heeft zich vrijdag als eerste geplaatst voor de halve finales op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland.

Het won na verlengingen met 2-1 van vicewereldkampioen Nederland. Salma Paralluelo scoorde het winnende doelpunt. Het is voor de eerste keer dat Spanje bij de laatste vier staat op een WK vrouwenvoetbal. Volgende week dinsdag wacht Japan of Zweden voor een plaats in de finale.