Vrijdag nog even zonnig met temperaturen tot 27 graden

Het is nog steeds vrij warm met maxima van 22 graden aan zee tot 27 graden in het centrum van het land. Van vrijdag op zaterdag is het vaak zwaarbewolkt met enkele buien.

Zaterdagvoormiddag is het zwaarbewolkt met regen­ en onweersbuien van het centrum tot het oosten van het land. Geleidelijk wordt het ook droog in het centrum en later ook in het oosten van het land en verschijnen er meer en meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Ardennen en 23 graden in het centrum van het land. De wind waait matig, aan zee later soms vrij krachtig.

Zondag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af waaruit eventueel een plaatselijke bui kan vallen. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum. De wind is matig uit zuidwestelijke richtingen.

Maandag is het wisselend bewolkt met kans op een lokale buien. De maxima schommelen tussen 22 en 25 graden.

Ook dinsdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er is een kleine kans op een lokaal buitje maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen rond 23 à 24 graden in het centrum.

Woensdag is het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo’n 24 graden in het centrum.