Ook in Europa blijft Genk in hetzelfde bedje ziek

Drieëntwintig seconden. Meer tijd had Olympiakos niet nodig om Racing Genk een nieuwe optater te verkopen. Trésor liet vlak na de aftrap Rodinei ontsnappen op de flank en McKenzie trapte een gat in de lucht op de lage voorzet van de Braziliaanse rechtsachter. Meer had aan de tweede paal clublegende Fortounis niet nodig om voor de neus van Muñoz het leer onhoudbaar in de bovenhoek te jassen: 1–0. Amper vijf dagen na Eupen liet Genk zich opnieuw pakken in de openingsfase.

Geen hoogvlieger

De dramatische start sloeg in de Genkse benen, in de eerste tien minuten werd het meer bibberen dan ballen. Eén keer bekomen van de schok, werd wel enkele keren de vrije ruimte gevonden. Meer dan een gevaarlijke hoekschop van Trésor, die op de kleine rechthoek in hat pak bleef kleven, leverde het niet op.

Intussen begonnen de bezoekers ook te beseffen dat dit ervaren en uitgekookt maar tegelijkertijd vrij statisch Olympiakos allesbehalve een hoogvlieger is. Een ploeg die een sterk Genk over de knie kan leggen. Eén keer het vertrouwen aan de bal groter werd, namen de bezoekers de wedstrijd ook steeds meer in handen. Met vooral een kwieke El Khannouss, die met zijn beste doorsteekpass Hrosovsky lanceerde. De Slovaak miste echter overtuiging in zijn spurt en liet zich daardoor afstoppen door de uitgelopen thuisdoelman.

Ook een klutsbal van een onzichtbare Arokodare, weer op aangeven van El Khannouss, kon Paschalakis amper bedreigen. Het enige gevaar van de thuisploeg kwam op een gelukkige counter, die Masouras in de handen van Vandevoordt liet rollen.

Weinig nieuws onder de zon na rust. Genk had de bal, Olympiakos teerde op de counter. De gevaarlijkste leek Masouras alleen voor doel te zetten maar de terugkerende Kayembe, die een veel betere indruk liet dan tegen Servette, kon hem nog net dwingen tot een afzwaaier.

Carvalho besloot de eerste goeie Griekse combinatie met een slecht gerichte plaatsbal maar veruit de beste kans viel halfweg de tweede helft aan de overzijde. Doelman Paschakaris redde knap zowel het schot van El Khannouss als de rebound van de ingevallen Sor.

Paal en lat

Genk verdiende meer dan een nipte nederlaag maar ontsnapte tegelijkertijd aan de 2–0. Invaller Biel kreeg tijd voor een plaatsbal en klopte Vandevoordt, maar de paal stond de Genkse doelman bij. Naargelang het tempo zakte, kwam de thuisploeg meer aan de bal. Tegelijkertijd werd het Genkse spel met de minuut slordiger. Invaller Bonsu Baah forceerde nog twee keer zijn schot na een aardige combinatie en Genk bokste tijdens negen extra minuten alsnog een stevig slotoffensief in elkaar.

Daarin leek de verdiende gelijkmaker een feit. Het afgeweerde schot van, wie anders, El Khannouss strandde via de vingertoppen van de keeper op de lat, waarna Arteaga de rebound vol op de rug van Retsios knalde.

Zo besliste een uitschuiver in de allereerste minuut over winst en verlies. En wacht volgende week een lastige maar niet onmogelijke opdracht.