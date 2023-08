Valse hoop

Een groep van om en bij de duizend migranten verzamelde maandagavond in de Mexicaanse grensstad Ciudad Juarez in de hoop daar de grens met de Verenigde Staten over te steken. Al snel kwam de massa bedrogen uit. Ze bleek zich te hebben laten leiden door het valse gerucht dat de VS hen een vrijgeleide richting ‘land of the free’ zou gunnen. Niet dus.

Het is niet de eerste keer dat vluchtelingen zich laten leiden door misinformatie die ontstaat op sociale media. Twee weken geleden ging het gerucht nog dat de VS migranten massaal zou laten oversteken, en zeker vluchtelingen met kinderen. Maar toen ouders met kinderen, na uren wandelen, aan de grens arriveerden, leidde dat nepnieuws tot grote frustratie en ontgoocheling. Waarna een clash met de federale politie volgde. De VS proberen de misleiding tegen te gaan via constante waarschuwingen op hun onlinekanalen, maar met hoop kun je moeilijk concurreren. (gt)

Herika Martinez/afp

© AFP

© AFP