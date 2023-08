Bankenbaas Johan Thijs hekelt concurrentievervalsing met staatsbon

Heel wat spaarders kijken reikhalzend uit naar de uitgifte van de staatsbon later deze maand, omdat de overheid een nettorendement van om en nabij de 2,60 procent in het vooruitzicht stelt. Dat rendement is onder meer te danken aan het feit dat de overheid de belasting van 30 procent op de rente halveert tot 15 procent voor de staatsbon. En dat vindt Johan Thijs, voorzitter van de bankenfederatie Febelfin en ceo van KBC Groep, niet kunnen.

Het probleem is niet dat de overheid zich rechtstreeks tot de spaarder wil richten, maar wel dat dit gebeurt door voor zichzelf een fiscaal voordeel te creëren. ‘We hebben gelijkaardige producten in ons aanbod, zowel bij onze termijnrekeningen als onze fondsen, die een hoger brutorendement bieden dan de staatsbon. Maar door de belastingverlaging op de staatsbon creëert de overheid een voordeel. Als de overheid iets wil doen voor de koopkracht van de bevolking, dan zou ze de fiscaliteit op gelijkaardige producten die banken aanbieden, kunnen verlagen. Dat zou een onmiddellijke injectie van koopkracht betekenen’, zegt Thijs.

Thijs vraagt zich ook af of het ophalen van spaargeld bij particulieren via de staatsbon niet meer kost dan geld ophalen bij institutionele beleggers. ‘Ik zou mij als belastingbetaler daar zorgen over maken indien dit zo zou zijn’, zei Thijs. De overheid gaat ook rechtstreeks staatsbonnen verkopen die daardoor aan de effectentaks ontsnappen. Ook dat is concurreren met ongelijke wapens, vindt Thijs.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. — © Bart Dewaele

Thijs vindt niet dat de staatsbon een alternatief is voor een spaarboekje dat eveneens een fiscaal gunstig regime geniet. ‘Geld op een spaarboekje kan op elk moment opgevraagd worden voor onverwachte uitgaven. Het is een ander instrument.’ Thijs vindt de staatsbon meer vergelijkbaar met bijvoorbeeld een termijnrekening op 12 maanden. Daarop is 30 procent roerende voorheffing verschuldigd.

Banken kregen de afgelopen maanden veel kritiek omdat ze de rente op het spaarboekje onvoldoende verhogen. Thijs zegt gelukkig vast te stellen dat er bij politici ondertussen iets meer kennis te bespeuren valt over hoe banken werken. Bruusk ingrijpen in een bankbalans houdt grote risico’s in, zei ook Luc Populier, financieel directeur van KBC Groep.

Dat de Belgische spaarrente maar geleidelijk verhoogd wordt, komt omdat de rente op woonkredieten vast is. ‘Wie een woonkrediet tegen één procent afsloot, ziet dat nu niet duurder worden. België heeft een model van overwegend woonkredieten met vaste rente. Dat is in het voordeel van de consument. Want op zijn spaarboekje staat gemiddeld 15.000 euro, heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem mij gezegd.’

Kennis van zaken

Het aanbieden van een woonkrediet met vaste rente terwijl de marktrente constant verandert, betekent dat banken hun renterisico goed moeten beheren. ‘Ik vind nog altijd dat wij dat beter kunnen dan de gemiddelde particulier’, zegt Thijs. Thijs zegt dat banken internationaal vergelijken met kennis van zaken moet gebeuren. In landen zoals in Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk is de rente op een woonkrediet hoofdzakelijk variabel. In het VK heb je wel formules met vaste rente maar die zijn beperkt in de tijd. Als de marktrente stijgt, verdienen die banken automatisch meer.

Thijs zegt dat niet iedereen bereid is het debat op objectieve wijze te voeren. KBC Groep is samen met staatsbank Belfius de laatste Belgische grootbank met beslissingscentrum in België. ‘Als puntje bij paaltje komt, rekent elk land op zijn eigen banken. Alleen heeft België er nog weinig over.’