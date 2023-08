Oproep | Ergert u zich wel eens in de bioscoop?

Blockbusters zoals Barbie en Oppenheimer lokken veel bezoekers naar de bioscoop. Jammer genoeg leiden die bioscoopbezoeken soms tot frustraties. Kon u in alle rust van de film genieten of stoorde u zich soms aan het gedrag van uw buur?

Had u al negatieve ervaringen met andere bezoekers in de bioscoop? Neemt volgens u het storend gedrag toe en zo ja, hoe komt dat? Stuur een mail naar shauny.gielen@standaard.be of vul onderstaand formulier in. Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen met eventuele vragen.