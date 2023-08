Julie De Wilde bezorgt België brons op WK tijdrijden bij beloften, Amerikaanse Chloé Dygert pakt goud bij elite

Chloé Dygert zette bij de elite al snel een ijzersterke tijd van 46:59 neer over de 36,2 kilometer in het Schotse Stirling. Vooraf werd vooral veel verwacht van Marlen Reusser, maar de Zwitserse stelde teleur. Ze kon niet tippen aan de tussentijd van Dygert en stapte halfweg koers ineens af. Te veel last van de elleboog na een valpartij in de Mixed Relay. Zo eindigde het WK tijdrijden voor de topfavoriete zittend aan de kant van de weg.

Ook de Nederlandse Demi Vollering stelde teleur. De Tourwinnares viel zelfs naast het podium. Zo leek het grootste gevaar voor Dygert nog van de Australische Grace Brown te zullen komen. Die was op de afspraak, maar kwam een handvol seconden te kort voor de wereldtitel. De Oostenrijkse Christina Schweinberger mocht verrassend mee op het podium.

Het is de tweede wereldtitel in het tijdrijden voor Dygert. De eerste veroverde ze in 2019 ook in het Verenigd Koninkrijk, toen in het Engelse Bradford. Op de piste werd Dygert eerder deze week een vierde keer wereldkampioene achtervolging.

Bij de beloften zette Julie De Wilde (20) een sterke prestatie neer in Stirling door op 3’06” van Dygert te finishen. Ze moest in haar leeftijdscategorie – onder de 23 jaar – enkel de duimen leggen voor de Duitse Antonia Niedermaier en de Franse Cédrine Kerbaol. Voor De Wilde is het al de tweede medaille op een WK wielrennen: vier jaar geleden had ze ook al eens zilver gepakt bij het WK op de weg bij de junioren in Yorkshire.