Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag: Jody Day bracht zonder het goed te beseffen een beweging op gang voor ongewild kinderloze vrouwen. ‘Kinderloze vrouwen hebben elkaar nodig om begrepen te worden.’