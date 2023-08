‘Ik dacht vroeger dat ik abnormaal was omdat ik cellulitis had. Omdat ik niet was wat als “mooi” gedefinieerd werd.’ — © Fred Debrock

Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we er elke dag een. Vandaag: Murielle Scherre (45), die met haar community en lingerielabel La fille d’O tegen toxische schoonheidsidealen vecht. ‘Puur natuur, we zijn het nog altijd niet gewend onszelf zo te zien.’ Ook boosheid kan verbinden.