Gevangenispersoneel Antwerpen staakt 24 uur wegens geval van agressie

De gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat.

De cipiers, het medisch personeel en het keukenpersoneel van de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat leggen vanavond om 22 uur het werk neer. Een geval van agressie tegen een zorgmedewerker is de aanleiding. Vrijdag om 13 uur verzamelt het personeel aan de poort van de gevangenis.

Eind juli viel een geïnterneerde van de Antwerpse gevangenis een medewerker aan. Daarbij zou de medewerker gebeten zijn. Drie mensen raakten gewond bij het incident, onder wie twee cipiers.

‘De persoon werd na het voorval eventjes verplaatst, maar dat is geen oplossing’, zegt vakbondsafgevaardigde Bjorn Achten (ACV). ‘Er staan geen straffen op dit soort agressie.’

Volgens de christelijke vakbond waren er vroeger een of twee soortgelijke incidenten per jaar, maar tegenwoordig vindt zowat elke maand een geval van agressie plaats. Het incident toonde nogmaals aan dat geïnterneerden niet thuishoren in een normale gevangenis, klinkt het.

‘We vragen dat de directie het tuchtbeleid strikter en strenger toepast’, zegt Achten. ‘Voorlopig nemen ze geen extra maatregelen. Ook het beleid van de overheid is gebrekkig.’

Er zijn in de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat momenteel ook vijftig grondslapers, wegens de overbevolking hebben ze geen bed. De staking staat los van die problematiek.