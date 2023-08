Ryanair-piloten staken opnieuw: 88 vluchten geschrapt in Charleroi maandag en dinsdag

De Belgische Ryanair-piloten leggen maandag 14 en dinsdag 15 augustus voor de derde keer deze zomer het werk neer. ‘Na de vorige stakingen heeft de directie nog geen enkel serieus voorstel op tafel gelegd’, zegt Didier Lebbe van de christelijke vakbond CNE. ‘We hebben geen andere keuze dan onze acties verder te zetten.’

De Belgische piloten eisen dat hun loon teruggebracht wordt naar het niveau van voor de coronapandemie. Ze willen ook dat het schema van hun rusttijden gewijzigd wordt. Ondanks overleg kwam nog geen oplossing uit de bus.

Het conflict over loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de Ierse directie en de in België gestationeerde piloten laaide onlangs in alle hevigheid weer op, maar smeulde al maanden. Vorig jaar stapten 48 piloten nog naar de rechtbank om achterstallige vergoedingen op te eisen. Hoewel Ryanair-topman Michael O’Leary de bonden daartoe al meermaals openlijk had uitgedaagd, zouden de rechtszaken nu een van de grootste obstakels zijn om tot een akkoord te komen. De directie eist dat ze eerst worden ingetrokken voor er een akkoord kan komen, zegt Lebbe, die de Ryanair-directie beschuldigt van ‘maffiapraktijken’.

‘De Belgische Ryanair-piloten kregen loonvoorwaarden aangeboden waarmee de meeste andere vakbonden van Ryanair-piloten in de Europese Unie al instemden’, reageerde Ryanair. ‘Deze beperkte staking heeft dus geen nut. Ryanair vraagt zijn Belgische piloten om de loonvoorwaarden – die al door collega-piloten overal in Europa geaccepteerd werden – te accepteren.’

Passagiers van een getroffen vlucht wordt gevraagd om niet naar de luchthaven te komen. Onderstaande vluchten worden geschrapt:

Maandag 14/08

Vertrekken

14-08-23 06:20 Valence Castellón FR4797

14-08-23 06:35 Perpignan FR1384

14-08-23 06:35 Thessalonique FR4997

14-08-23 06:40 Alghero FR6732

14-08-23 06:55 Béziers FR4822

14-08-23 07:10 Lisbonne FR1300

14-08-23 07:15 Pescara FR5016

14-08-23 07:35 Venice Trévise FR1522

14-08-23 08:20 Barcelone El Prat FR2835

14-08-23 08:30 Palma de Majorque FR7831

14-08-23 11:05 Bologne FR3939

14-08-23 12:10 Vérone FR9101

14-08-23 14:50 Bologne FR4862

14-08-23 16:05 Varsovie FR5748

14-08-23 16:20 Tétouan FR5948

14-08-23 16:30 Oujda FR8774

14-08-23 16:55 Helsinki FR9328

14-08-23 17:00 Cluj-Napoca FR9547

14-08-23 18:20 Santander FR6057

14-08-23 18:25 Rome Campinio FR9720

14-08-23 18:30 Barcelone Gérone FR6902

14-08-23 19:10 Marseille FR6316

Aankomsten

14-08-23 10:35 Perpignan FR1385

14-08-23 10:40 Béziers FR4823

14-08-23 11:05 Valence Castellon FR4796

14-08-23 11:10 Venice Trévise FR1521

14-08-23 11:15 Alghero FR6733

14-08-23 11:45 Pescara FR5015

14-08-23 12:45 Thessalonique FR4998

14-08-23 13:05 Lisbonne FR1301

14-08-23 13:10 Barcelone El Prat FR2834

14-08-23 14:00 Palma de Majorque FR7830

14-08-23 15:00 Bologne FR3938

14-08-23 15:45 Vérone FR9102

14-08-23 18:45 Bologne FR4863

14-08-23 20:30 Varsovie FR5749

14-08-23 22:30 Cluj-Napoca FR9546

14-08-23 22:40 Santander FR6058

14-08-23 22:40 Tétouan FR5949

14-08-23 22:50 Oujda FR8775

14-08-23 22:50 Helsinki FR9327

14-08-23 22:55 Rome Campinio FR9719

14-08-23 22:55 Marseille FR6315

14-08-23 22:55 Barcelone Gérone FR6901

Dinsdag 15/08

Vertrekken

15-08-23 06:20 Banja Luka FR5168

15-08-23 06:30 Alicante FR3534

15-08-23 06:35 Palma de Majorque FR7831

15-08-23 06:35 Gérone FR6902

15-08-23 06:35 Pula FR2042

15-08-23 06:50 Figari FR4566

15-08-23 07:05 Pescara FR5016

15-08-23 07:15 Prague FR2121

15-08-23 07:20 Cagliari FR4417

15-08-23 07:25 Tanger FR8073

15-08-23 10:55 Łódź FR9884

15-08-23 11:05 Milan-Bergame FR3660

15-08-23 11:25 Billund FR3762

15-08-23 12:35 Rabat FR6932

15-08-23 16:00 Malaga FR1916

15-08-23 16:45 Faro FR6312

15-08-23 16:55 Lisbonne FR3610

15-08-23 17:20 Brindisi FR7737

15-08-23 17:25 Barcelone FR2835

15-08-23 17:25 Asturies FR4882

15-08-23 18:35 Perpignan FR1384

15-08-23 18:50 Poznań FR4999

Aankomsten

15-08-23 10:30 Prague FR2122

15-08-23 10:35 Pula FR2043

15-08-23 10:40 Banja Luka FR5169

15-08-23 11:00 Gérone FR6901

15-08-23 11:20 Figari FR4567

15-08-23 11:35 Pescara FR5015

15-08-23 11:40 Palma de Majorque FR7830

15-08-23 12:00 Alicante FR3533

15-08-23 12:20 Cagliari FR4416

15-08-23 13:55 Tanger FR8074

15-08-23 14:35 Milan-Bergame FR3659

15-08-23 14:50 Billund FR3761

15-08-23 15:10 Łódź FR9885

15-08-23 19:20 Rabat FR6933

15-08-23 21:50 Asturies FR4883

15-08-23 22:05 Malaga FR1915

15-08-23 22:30 Barcelone FR2834

15-08-23 22:35 Perpignan FR1385

15-08-23 22:40 Brindisi FR7738

15-08-23 22:40 Poznań FR5000

15-08-23 22:50 Lisbonne FR3609

15-08-23 22:55 Faro FR6313