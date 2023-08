Geen mouwen en niet lief voor vrouwen? Amerikaanse Tiktokkers pleiten voor vrouwvriendelijke versie van ‘wife beaters’

Het is wit, het heeft geen mouwen en is volgens Tiktokkers niet lief voor vrouwen. Het onderlijfje moet maar eens mee met zijn tijd. In de VS althans, waar het mouwloos kledingstuk in de volksmond ‘wife beater’ wordt genoemd. Een kledingstuk dat verwijst naar huiselijk geweld? Dat zint Gen Z’ers op Tiktok niet, schrijft de New York Post. Dus willen ze er een mouw aan passen en schuiven ze een alternatief naar voren: een ‘wife pleaser’. De hashtag rond de nieuwe naam is intussen goed voor meer dan 11,4 miljoen weergaven.

Hoe het kledingstuk aan zijn bijnaam kwam, is voer voor debat. De Amerikaanse pers meent dat het zijn etymologische wortels kent in 1947. Een man uit Michigan werd toen gearresteerd voor de moord op zijn vrouw. Zijn mugshot met het onderschrift ‘the wife beater’ ging toen het land rond. Uiteindelijk bleef de term kleven aan de kleding van de man: zijn wit marcelleke.

Kort na de lancering van de term, vatte ‘the wifebeater’ zijn veroveringstocht aan. Onder meer met de hulp van de cultuursector. In 1951 gaf acteur Marlon Brando op het witte scherm het startschot, in een wit onderhemdje in A streetcar named desire. En op een van de grootste momenten in de rockmuziek stond het marcelleke opnieuw centraal: aan het bovenlijf van Freddy Mercury op Live Aid in 1985.

Stella Artois

Het is nu afwachten of de omdooptrend vanuit de VS overwaait naar Europa. Dat is mogelijk slecht nieuws voor de Belgische bierbrouwer AB Inbev. In het Verenigd Koninkrijk betekent een wifebeater namelijk iets helemaal anders: Stella Artois. Het – naar Britse normen – zware bier zou Britse mannen aanzetten tot huiselijk geweld. Iets waar AB Inbev mee verveeld zit. Lobbyisten zouden in 2012 zelfs gepoogd hebben om Stella Artois van de doorverwijspagina ‘wife beater’ op Wikipedia te halen.

Voorlopig blijft de pils nog buiten schot bij Gen Z’ers. En als het zo ver komt, biedt ‘wife pleaser’ misschien een alternatief?