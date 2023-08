Vlaams Parlement komt vervroegd samen over Ineos

De commissie Economie in het Vlaams Parlement komt vervroegd samen over het Ineos-dossier. Dat laat voorzitter Robrecht Bothuyne (CD&V) weten.

‘Het dossier leidt al de hele zomer tot ophef’, zegt commissievoorzitter Robrecht Bothuyne over het Ineos-debacle. Er is helderheid nodig, vindt de christendemocraat. En daarom pint hij op 24 augustus om 9 uur en speciale zitting vast in de agenda. Een vervroegde samenkomst, waarvoor ook minister van Economie Jo Brouns (CD&V) wordt uitgenodigd om toelichting te geven.

‘Niet alleen is er dringend nood aan een robuust vergunningenkader dat perspectief geeft aan industrie, landbouw en natuur, ook zijn er vragen bij het Vlaams industrieel beleid en de financiering van de investering’, argumenteert Bothuyne. Over dat laatste lijken veel volgens hem ‘indianenverhalen’ de ronde te doen. ‘Zo verklaren sommigen dat de Vlaamse overheid honderden miljoenen belastinggeld opzij zou zetten en dat Ineos dat geld zou krijgen.’

Ethaankraker

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft eind vorige maand de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven vernietigd. Er werd volgens de Raad onvoldoende geargumenteerd dat de stikstofneerslag niet nadelig zou zijn voor het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal. De bouw van het project was al gestart.

Als gevolg van de vernietiging hebben N-VA en Open VLD beslist om het stikstofdecreet in te dienen in het Vlaams Parlement. Op die manier hopen ze tijdig een juridisch robuustere basis te creëren. Na een onderhoud met Ineos-topman Jim Ratcliffe besloot de Vlaamse regering om de overheidsgarantie op de financiering van het project te verhogen.