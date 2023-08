Vijftien jaar na de Russische inval in Georgië

De Russische inval in Oekraïne duurt intussen al meer dan 500 dagen. In Georgië herdenken ze deze week het Russische leed dat hen vijftien jaar geleden werd aangedaan.

De Russen vielen op 7 augustus 2008 Zuid-Ossetië en Abchazië binnen. Vijf dagen later, na bemiddeling van de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, stopte Rusland zijn ‘militaire operatie’. De eindbalans in Georgië was zwaar: in een week sneuvelen 180 strijdkrachten en vielen er 224 burgerslachtoffers. Georgië verloor de controle over de regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië en zo’n 200 000 mensen sloegen op de vlucht voor het geweld.

In de nasleep van het conflict legde de EU geen sancties op aan Rusland en verklaarde te willen inzetten op dialoog, ondanks het protest van voormalige Oostbloklanden. Vijftien jaar later veroordeelde het Europese Hof voor de Mensenrechten Rusland tot schadevergoeding van 130 miljoen euro. Of Georgië dat geld ooit zal krijgen, is twijfelachtig.

De beelden van dag op dag vijftien jaar geleden in Georgië zijn pijnlijk, zeker met de huidige oorlog in gedachten.

