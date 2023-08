Opnieuw Duitse officier opgepakt die voor Rusland spioneerde

De Duitse politie heeft woensdagavond Thomas H. opgepakt, een officier die sinds mei informatie doorspeelde aan Rusland. Spionnen in eigen rangen zijn in Duitsland niet nieuw. In december liep nog een hooggeplaatste agent van de Duitse staatsveiligheid tegen de lamp. ‘Waakzaamheid blijft geboden.’

‘Dit toont aan dat onze veiligheidsdiensten de Russische spionage in Duitsland in het oog houden en er consequent tegen optreden.’ Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) probeerde woensdagavond de positieve kant van het verhaal te bekijken. De Duitse politie had toen in Koblenz net Thomas H. opgepakt, een legerofficier die sinds mei informatie aan de Russen doorspeelde.

Leopardtanks

Thomas H. zou volgens de openbaar aanklager uit eigen beweging naar de Russische ambassade in Berlijn en het consulaat in Bonn gestapt zijn om zijn diensten aan te bieden. Hij werkte op de dienst voor Uitrusting, IT en materiële ondersteuning van het leger (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, kortweg BAAINBw). De BAAINBw is onder andere verantwoordelijk voor de aankoop van gevechtsmaterieel, zoals de Leopardtanks.

Over de motieven van H. heeft de Duitse openbaar aanklager nog niet officieel gecommuniceerd. Volgens bronnen van de krant Tagesspiegel viel H. intern op door zijn sympathieën voor het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD), en in het bijzonder voor de pro-Russische houding van de partij. Der Spiegel hoorde dan weer uit een bron bij de veiligheidsdiensten dat H. zich door zijn spionageactiviteiten mogelijk vooral belangrijk wou maken. Hij zou professioneel gefrustreerd geweest zijn.

Inlichtingendienst

H. kwam op de radar van de contraspionage bij de monitoring van Russische activiteiten op Duitse bodem. Hij wordt beschuldigd van activiteiten als agent voor een geheime dienst (geheimdienstliche Agententätigkeit), een vergrijp waar tot tien jaar cel op staat. De rechter besliste om H. in voorlopige hechtenis te nemen. Minister van Justitie Marco Buschmann (FDP) waarschuwt: ‘Waakzaamheid blijft geboden’.

Het is immers niet de eerste keer dat een Duitse officier ontmaskerd wordt als spion. In december 2022 viel Carsten L. door de mand als informant voor de Russen. L. was een hooggeplaatste medewerker van de geheime dienst. Hij had toegang tot vertrouwelijke informatie en wordt beschuldigd van landverraad. Ook in die zaak dook de AfD op. Reno S., een lid van de partij en onderofficier in het leger, zou toen de tussenpersoon van L. en de Russische geheime dienst FSB zijn geweest.