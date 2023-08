Ode aan de kuddegeest: met 250 melkkoeien in de bergen van Piemonte

Al van middernacht was Roberta Colombero (33) in de weer om 250 melkkoeien vertrekkensklaar te maken voor hun zomerverblijf in de bergen, op 2.100 meter hoogte. Fotografe Eva Donckers trok met haar mee, de bergen van Piemonte in. Ze wilde net als Roberta het ruige landschap ervaren en de verbondenheid met de kudde. Een liefdesverklaring aan de stilte, de ruimte en het samenleven.

Eind juni, om vijf uur ’s morgens, wanneer de zon nog achter de bergen schuilt, ontmoeten Roberta en ik elkaar op een parking aan de voet van een verscholen dorpje in Italië. Het geluid van de trucks en koeienbellen klinkt al van ver, terwijl vrienden en familie zich rond een thermos koffie verzamelen. Het is zover: de Transumanza van 2022 gaat van start.

Dat is een jaarlijkse traditie waarbij kuddes naar een hoger gebied geleid worden om een hele zomer te grazen in verse weides. Roberta zal die maanden in het zomerhuis in de bergen verblijven, samen met haar ouders: Giovanna en Gulio, die als derde generatie een kaasboerderij runnen in de Mairavallei in Piemonte, in de Italiaanse Alpen. Na een seizoen in de bergen zal het eind september weer bergafwaarts gaan.

Tijdens de zware tocht naar boven weerklinken de bellen: ‘De koeien dragen die bellen enkel tijdens de Transumanza’, vertelt Roberta. ‘Het helpt om de snelheid van de kudde in te schatten, maar elke bel heeft ook een eigen geschiedenis, ze herinnert aan een verjaardag of de naam van een favoriete berg. De oudste bel van mijn overgrootvader gebruiken we nog altijd. Op die manier komen herinneringen samen en het zijn mijn favoriete koeien die de grote bellen dragen.’

‘Elke koe ken ik bij naam’

De kudde bestaat uit Piëmontese koeien. Vaak worden die tegenwoordig ingezet als vleeskoeien, dit is een van de weinige boerderijen waar ze de dieren nog voor de melk houden. Roberta en haar ouders maken in het zomerverblijf kaas, yoghurt en boter.

Het werk met de dieren is intensief: ze moeten met de hand gemolken worden, ze kunnen geen machines aan. Dat melken gebeurt tweemaal per dag, wat Roberta en haar ouders dwingt op het ritme van de dieren te werken. Nog voor de zon opkomt, trekt Roberta de weides in. Door het nauwe contact heeft ze een intieme band met de koeien opgebouwd: ‘Elke koe ken ik bij naam. Ze kunnen tot twintig jaar oud worden, dus ik herinner me hun verhalen, herken hun karakters, weet welke koeien de leiders zijn, ik begrijp hun taal … Het belangrijkste voor mij is om elke koe zo lang mogelijk te behouden en verzorgen.’

Twijfels over dit leven

Roberta investeert veel energie in de contacten die ze via sociale media opbouwt. Daardoor vinden erg veel jongeren de weg naar het verblijf – om er bijvoorbeeld als vrijwilliger op de boerderij te werken. ‘Ik vind het belangrijk om de plek open te stellen voor anderen, zodat ze dit werk kunnen leren kennen’, vertelt ze. ‘Ik wil de kennis ook delen met andere boeren en boerinnen uit de buurt.’

Zo is er de jonge boer Valentino Castagna, die ’s zomers bij Roberta en haar ouders inwoont om mee te helpen op de boerderij: kaas maken, maar ook melken, grasmaaien, de weides mee onderhouden – want de koeien gaan wel vaker eens lopen, of de weide moet verplaatst worden. Dit is zijn eerste seizoen in de bergen, vroeger hoedde hij een kudde schapen. Hij is intussen zo gehecht aan de rust en stilte van de bergen dat hij dit werk wil verderzetten.

In de wintermaanden woont Roberta met haar ouders in het levendige dorpje Savigliano. Dat leven staat in schril contrast met de zomers hoog in de bergen, waar ze terugvalt op de connectie met dieren en natuur. ‘Ik ben enig kind’, vertelt ze. ‘De stilte heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik speelde alleen in de natuur en leerde de taal van de koeien kennen. Op die manier ontdekte ik de passie die ik deel met mijn ouders.’

Vroeger heeft ze weleens getwijfeld of ze wel een leven wilde in de stilte van de boerderij. Als rusteloze twintiger ging ze veel reizen, en tijdens die reizen in de VS ontdekte ze ook haar passie voor paarden. Uiteindelijk besloot ze om het werk van haar ouders verder te zetten, maar wel op haar eigen manier. Met paarden, en met meer voorbijgangers in haar leven.

‘De passie voor paarden is gebleven, maar die deel ik momenteel via georganiseerde tochten met toeristen. Op termijn wil ik de boerderij verder uitbouwen met zulke initiatieven en een eigen stempel drukken. Het is mijn doel om het boerderijleven open te trekken, want ik wil niet wegkwijnen in een eenzame job.’

Dit artikel verscheen op 10 september 2022.