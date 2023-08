Kinderen lezen voor aan katten in dierenasiel: ‘Het is een win-win’

Het Gentse dierenasiel organiseerde woensdag al voor de derde keer een voorleesmoment voor katten. De vraag kwam enkele maanden geleden van een school en wordt door het succes herhaald. ‘De kinderen kunnen hun leesvaardigheden verbeteren en tegelijk lezen ze met katten omgaan. Bovendien krijgen de katten extra aandacht. We houden de groepjes altijd klein zodat ze niet te veel stress ervaren’, legt Kevin Vankeirsbilck van het asiel uit.

Het asiel vangt veel zwerfkatten op die niet altijd gewoon zijn aan mensen. Door met de katten te spelen of gewoon een boek te lezen in hun omgeving, proberen de vrijwilligers de katten te socialiseren. ‘Met het voorlezen komen de katten ook met kinderen in aanraking’, zegt Vankeirsbilck. ‘Daardoor kunnen katten als Lancelot, die heel schuw was in het begin, grote stappen zetten.’