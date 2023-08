De Wijers start de procedure op om erkend te worden als Unesco Biosfeergebied. Het grensoverschrijdende natuurgebied Kempen-Broek in Noordoost-Limburg staat al verder en dient in september zijn kandidatuur in bij de werelderfgoedorganisatie van de Verenigde Naties. Er bestaan wereldwijd al 748 zulke regio’s, maar nog niet in ons land.