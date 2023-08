‘Wij willen Lukaku niet’: opnieuw protest bij Juventus tegen komst Rode Duivel

Terwijl de ruildeal tussen Chelsea en Juventus op de helling staat, waarbij Dusan Vlahovic naar Londen zou vertrekken en Romelu Lukaku -met een geldsom erbovenop- naar Turijn, blijven de protesten bij de Juventus-fans aanhouden.

Volgens La Gazzetta dello Sport zong de spionkop -de zuidbocht in het Allianz Stadium- gedurende de hele feestelijke oefenwedstrijd dat ze Lukaku niet willen zien komen. Tegelijk werd Dusan Vlahovic bij elk balcontact aangemoedigd, aldus nog La Gazzetta. De Serviër scoorde ook twee keer in de 8-0-zege van de A-ploeg.

‘Vlahovic is onze spits’, vertelde coach Max Allegri - volgens de geruchten nochtans de drijvende kracht achter de potentiële komst van Lukaku - na de partij. ‘Ik heb al eens gezegd dat als er een aanzienlijk voorstel komt de club dit zal bekijken, omdat we terug financieel gezond willen worden. Maar ik beslis daar niet over, ik ben blij met Vlahovic.’

Een dag eerder hadden ultra’s van Juventus geposeerd met een spandoek waarop te lezen stond: ‘Lukaku, blijf in Milaan, we hebben al een reservedoelman’.

Na de wedstrijd liepen supporters ook het veld op. Volgens vele aanwezigen vielen ook toen de gezangen tegen de komst van Lukaku te horen. De ‘veldbestorming’ is echter niet abnormaal. De partij tussen Juventus A en B vindt normaal gezien traditioneel plaats op een veldje in de Turijnse bergen, waarna er dan telkens veel tijd wordt gemaakt voor handtekeningen en selfies. Dat was deze keer dus anders, maar de fans mochten wel nog het veld even op.