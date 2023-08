Muziekfestival met Lizzo als headliner geannuleerd

Lizzo zou deze zomer headliner zijn op het Made In America-festival. De voorbereidingen waren al van start gegaan om er op 2 en 3 september in Philadelphia, in de staat Pennsylvania, een spetterende editie van te maken. Maar de organisatie heeft nu beslist het festival volledig te schrappen.

De organisatie benoemt ‘ernstige omstandigheden buiten onze controle’, zonder verdere details te geven. Nog in het persbericht noemen ze het een moeilijke beslissing waar goed werd over nagedacht. Hoewel ze er zelf niet naar verwijzen, lijkt het waarschijnlijk dat het schandaal rond headliner Lizzo alles met die beslissing te maken heeft. Amper een week geleden werd de succesvolle popster aangeklaagd voor allerlei wangedrag achter de schermen.

Made in America wil niet het risico nemen dat het schandaal de komende dagen nog zou uitbreiden, met als gevolg een erg late afgelasting waardoor tegen dan al extra kosten zouden gemaakt zijn. Er is gevraagd aan tickethouders om te wachten tot de editie van volgend jaar, al is het mogelijk om geld terug te vragen.

Het festival is destijds in het leven geroepen door Jay Z, die een eerste editie organiseerde in 2012. Op de guestlist staan artiesten uit de meest uiteenlopende genres. Er zouden 80.000 mensen komen.

De 35-jarige Lizzo - door danseressen beschuldigd van onder meer seksueel wangedrag, het moeten werken in een vijandige omgeving en bodyshaming - ontkent alle aantijgingen. Volgens de zangeres van ‘About damn time’ en ‘Truth hurts’ zijn de indieners van de klachten uit op aandacht. Ze heeft al een topadvocaat ingeschakeld om haar naam te zuiveren.

De drie danseressen krijgen intussen steeds meer bijval. Woensdag stapten nog eens zes andere voormalige medewerkers naar voor. Dat laat Ron Zambrano, de advocaat van drie van Lizzo’s voormalige danseressen weten. Of hun verhalen ook bij de officiële aanklachten worden gevoegd, is nog te vroeg om te besluiten, zei hij aan NBC News.