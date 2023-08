KBC koopt voor 1,3 miljard euro aandelen in

‘De aandeleninkoop zal zo snel als mogelijk starten en eindigen tegen augustus 2024’, zegt ceo Johan Thijs in een persbericht. In november 2023 zal KBC ook een interim-dividend van 1 euro uitkeren als voorschot op het totale dividend over 2023.

In het tweede kwartaal boekte KBC een nettowinst van 966 miljoen euro, waar dat in dezelfde periode vorig jaar 887 miljoen euro was. Een toename van 8,9 procent op jaarbasis. In het persbericht spreekt de ceo van een ‘uitstekende nettowinst’.

‘Vergeleken met het vorige kwartaal profiteerde ons resultaat van hogere nettorente-inkomsten, een beter verzekeringsresultaat, hogere nettoprovisieinkomsten, een hoger trading- en reëlewaarderesultaat en de traditionele seizoenspiek in dividendinkomsten’, aldus Thijs.

Volgens de ceo daalden de overige nettoinkomsten echter, omdat in het vorige kwartaal een aanzienlijke eenmalige meerwaarde werd geboekt met betrekking tot de verkoop van de Ierse portefeuille in februari. ‘De kosten daalden aanzienlijk, volledig te wijten aan het feit dat het grootste deel van de bank- en verzekeringsheffingen voor het hele jaar in het vorige kwartaal werd geboekt. We boekten ook een beperkte nettotoename van waardeverminderingen, tegenover een nettoterugname in het vorige kwartaal.’

De totale opbrengsten bedroegen afgelopen kwartaal 2,775 miljard euro (+10 procent op jaarbasis). De nettowinst voor de eerste zes maanden van 2023 komt uit op 1,848 miljard euro, of een stijging van 38 procent op jaarbasis.