FBI schiet man dood die president Biden bedreigde

De FBI heeft woensdagochtend plaatselijke tijd in de Amerikaanse deelstaat Utah een man doodgeschoten die president Joe Biden had bedreigd. Dat heeft de Amerikaanse veiligheidsdienst bevestigd.

De FBI-agenten schoten de man dood tijdens een huiszoeking in Provo. Dat is een stad zo’n 65 kilometer ten zuiden van Salt Lake City. Het is niet duidelijk of de man gewapend was.

De man had Biden op sociale media bedreigd. Zo schreef hij onder meer dat hij zijn scherpschuttersgeweer zou afstoffen met het oog op het bezoek van de president.

De man, volgens gerechtsdocumenten geïdentificeerd als Craig Robertson, had ook bedreigingen geuit aan het adres van andere Amerikaanse hooggeplaatste functionarissen, onder wie vicepresident Kamala Harris, minister van Justitie Merrick Garland en aanklager van New York Alvin Bragg, die voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels.

De zeventiger, die een fervente aanhanger was van Trump, schreef onder meer dat ‘het moment gekomen is voor een presidentiële moord of twee. Eerst Joe daarna Kamala.’

Het onderzoek tegen de man liep als sinds april, zo hebben anonieme bronnen aan ABC News gezegd.

Biden reist woensdagavond plaatselijke tijd af naar Utah. Donderdag zal hij in Salt Lake City spreken over gezondheidszorg voor veteranen.