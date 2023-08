Zeker zes doden bij natuurbranden in Hawaï

De tol kan nog verder oplopen want de reddingswerken zijn nog aan de gang. Lokale media spreken ook van zeker twintig zwaargewonden.

Het brandde woensdag vooral op de eilanden Maui en Hawaï. Volgens Green zijn grote delen van het historische stadje Lahaina verwoest. Waarnemend gouverneur van Hawaï Sylvia Luke heeft op Maui de noodtoestand uitgeroepen. Een woordvoerder van de gemeente Maui laat aan CNN weten dat de branden ‘totaal niet’ onder controle zijn. ‘Het is alle hens aan dek’, klinkt het.

Honderden families zagen hun woning in rook opgaan. Meerdere mensen zijn met brandwonden en rookvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Sommige mensen sprongen in de oceaan om aan de brandhaarden te ontsnappen. De Amerikaanse kustwacht moest uitrukken om twaalf personen uit het water te redden.

De branden worden aangewakkerd door hevige wind afkomstig van orkaan Dora, die ten zuiden van de eilandengroep voorbij trekt. Luke noemt de situatie hoogst uitzonderlijk: ‘Het feit dat we in verschillende gebieden bosbranden hebben die indirect zijn veroorzaakt door een orkaan is ongekend. Dit is iets wat de inwoners van Hawaï en de staat nog niet eerder hebben meegemaakt.’