Wework in één dag tijd een derde minder waard

Wework verloor in een dag maar liefst een derde van de beurswaarde, nadat het in een update ­twijfels had geuit over zijn voortbestaan. Met een waarde van 47 miljard dollar was het even de duurst gewaardeerde start-up ooit, nu is het bedrijf geen 300 miljoen dollar meer waard.

Wework verhuurt coworkingruimtes, wat voor de coronacrisis heel trendy was. Maar de coronacrisis en een wankel zakenmodel zadelden het bedrijf met zware ­verliescijfers op. Het aantal huurders in de 777 coworkingplaatsen in 39 landen neemt ook af. Bovendien ­betaalt Wework meer huur aan de eigenaars van de panden dan het inkomsten ontvangt van de co­workers. Het Amerikaanse bedrijf probeert het schip te ­redden door in de huuruitgaven te snijden. (sdc)