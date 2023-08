Ineos bouwt waterstofboiler in Antwerpen

Het Britse chemiebedrijf Ineos wil op de site van dochter Inovyn in het Antwerpse haven­gebied 10 miljoen euro investeren in een waterstofboiler. Die moet het waterstof dat nog vrijkomt in de atmosfeer opvangen. Waterstof is een bijproduct voor Inovyn, dat chloor en bijtende ­soda (natriumhydroxide) maakt.

Bij Inovyns elektrolyseproces van water en zout komt waterstof vrij. ‘Vandaag hebben we voor onze waterstof te weinig klanten’, klinkt het. ‘Nu kopen we onze stoom bij de buren aan, maar als we de waterstof verbranden, kunnen we zelf stoom produceren en zo voorzien in 65 procent van onze eigen behoefte.’ Ook Bayer en Air Liquide zouden de waterstof afnemen. Om de Antwerpse chemiecluster te verduurzamen wordt steeds meer gekeken om restproducten in het ene proces (zoals waterstof) te gebruiken als een grondstof of energiebron in een ander proces, zelfs bij een ander bedrijf.

Inovyn is een van Europa’s grootste producenten van vinyl en draait jaarlijks 4,5 miljard euro omzet. De boiler zal volgens het bedrijf enkel met behulp van eigen geproduceerde waterstof stoom produceren. De opstart van het project is voorzien voor eind 2024. Het project staat volledig los van de veelbesproken ethaankraker voor Project One, waarvoor de vergunning werd ingetrokken. (blg, sdc)