AA Gent maakt gehakt van Poolse tegenstander in heenmatch

Net als in de vorige ronde heeft AA Gent zich in zijn heenwedstrijd al verzekerd van een plek in de volgende fase, de laatste horde. De Buffalo’s draaiden het Poolse Pogon Szczecin door de gehaktmolen en de beenhouwer van dienst heette Gift Orban.

En uiteindelijk heeft Hein Vanhaezebrouck altijd gelijk? Is dat de conclusie nadat Gift Orban de debatten opende en AA Gent met drie goals aan een vlotte 5–0 hielp tegen het defensief ontiegelijk zwakke Pogon Szczecin? Of bewees Orban nu net dat hij geen rust nodig heeft en zo’n wapen altijd in de ploeg hoort?

Alleszins, als zijn trainer hem extra geprikkeld had door hem in de competitie op de bank te zetten, liet de Nigeriaan dat niet zien. Bij zijn eerste – de 200ste Europese goal in de geschiedenis van AA Gent – toonde hij nog eens zijn neus voor goals. De grabbelende Poolse doelman Klebaniuk kreeg een schot van De Sart niet onder controle, Orban was goed gevolgd: 1-0.

Zijn tweede verdiende wél een schoonheidsprijs. Die kwam er na een weergaloze assist van Kums, die er stilaan een patent op heeft om de Nigeriaan met een boogbal in een tijd door de defensie te loodsen. Hoe Orban vervolgens de 2–0 over de keeper kopte, was bijna even heerlijk.

Al die aandacht voor Orban vloekt met de realiteit. Zo ongelooflijk speelde de Nigeriaan niet. Achterin stond wél een zeer solide achterlijn, met Kandouss in plaats van de geblesseerde Nurio. De rotatiedrang van Vanhaezebrouck viel heus wel mee. In het midden hadden De Sart en Kums de tijd van hun leven, zoals zij als verkeersagenten een helftje eenrichtingsverkeer bepaalden. Veel wist Pogon Szczecin niet op te bouwen, zelfs niet de geblokte Legowski.

Cuypers Europees topschutter

Maar AA Gent is méér dan Orban alleen. Voorin is er ook nog die andere helft van het dodelijkste duo van onze competitie, Hugo Cuypers. Die maakte er eveneens twee. En hoe. De Sart had al eens vanaf ruim dertig meter een belabberde uittrap van de Pogon-doelman in een keer op de slof genomen. De bal ging niet ver naast. Toen Klebaniuk onder druk van Orban slecht ontzette naar de zijlijn, aarzelde Cuypers evenmin: via de paal 3–0. Geweldig. Toen ook Zahovic in de fout ging en de bal eigenlijk meegaf aan Cuypers, werd het meteen ook 4–0. Hugo Cuypers, zestien Europese duels, twaalf rozen. Daarmee is hij nu al gedeeld Europees topschutter aller tijden voor de Buffalo’s.

Meteen na rust leek AA Gent nog even een tegengoal te vragen – Koutris mikte naast – maar even later stond de forfaitscore toch op het bord. Orban alweer, onhoudbaar, met zijn derde. Na de 5–0 bloedde de wedstrijd dood. Cuypers kreeg een staande ovatie, Orban in het slot ook. Het laat zich nu al voorspellen dat hij de return in Polen niet zal spelen en, net als een pak anderen, rust krijgt. Nog een laatste voorronde, tegen APOEL Nicosia (of Dila Gori), en daar is weer de groepsfase van de Conference League.

En ondertussen kunnen we het alleen maar herhalen: Gift Orban, 25 wedstrijden voor AA Gent, 25 goals. Eentje voor elk miljoen dat eind deze maand op de rekening hoort te staan. Geniet er nog even van.