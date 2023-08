Hoe dragqueens de wereld mooier maken

Wat zou de wereld zachter en empathischer kunnen maken? Je kunt boeken lezen over mensen met een totaal andere achtergrond, in gesprek gaan met trollen op het internet, maar het kan ook makkelijker. De gouden raad van Leen Van Severen: bekijk eens een aflevering van ‘RuPaul’s drag race’.

RuPaul’s drag race – te bekijken op Netflix en MTV – is een afvalrace waarin dragqueens elke week strijden voor de kroon en op het einde van elke aflevering dramatisch playbacken voor hun leven, om door te kunnen gaan naar de volgende ronde. Dat klinkt niet meteen als een programma dat de wereld zal veranderen. Mede daarom is het moeilijk om het verkocht te krijgen aan mijn vrienden. Volgens Nele Van den Broeck, columniste in deze krant én drag-fan, is de kunst van drag zoals koriander. ‘Je snapt het of je snapt het niet’, zegt ze wanneer ik haar over het onderwerp bel.

Maar moet je iets volledig begrijpen om ervan te kunnen genieten of er iets uit te leren? Toegegeven: als je geen fan bent van overdreven personages en vaudeville, is het doorbijten om te ontdekken wat de essentie is van RuPaul’s drag race. Je moet door vele lagen heen kijken, maar de beloning is zo groot! Want ja, het is luid en ja, de humor is soms plat (vaak ook intelligent), maar het gaat om de mensen onder die torenhoge pruiken en veertien lagen concealer. Daar zit de schoonheid van het programma.

Trauma met een kilo glitter

Terwijl andere realityprogramma’s vaak in uitlachtelevisie verglijden, is dat absoluut niet het geval bij RuPaul’s drag race. Dragqueens zijn een soort van vleesgeworden superhelden. Bijna alle queens zijn door een hel gegaan voor ze de catwalk van ’s werelds bekendste dragqueen RuPaul betraden in hun strakste baljurk. In de workroom waar de queens zich schminken en opkleden, hoor je de meest hartverscheurende verhalen. Velen hadden vroeger het gevoel dat ze een teleurstelling waren voor hun ouders en wensten ’s avonds in hun bed vurig dat ze ’s ochtends niet meer zouden wakker worden. Om hen dan momenten later op het podium te zien staan met een overdosis zelfvertrouwen en trots, is zo mooi om zien.

Aanvaarden dat mensen anders kunnen zijn dan de norm voorschrijft, is niet altijd makkelijk. Maar deze drag race toont dat ook iemand die zich graag uitbundig verkleedt, gewoon een mens is met gevoelens en wensen, net als iedereen. Het doet me denken aan een quote van schrijfster Margaret J. Wheatley: ‘You can’t hate someone whose story you know.’ Je kunt niet iemand haten van wie je het verhaal kent. Daarom laat ik mijn kinderen al eens meekijken naar een dramatische lipsync battle – een playback duel, waarbij de twee queens die het slechtst presteerden het tegen elkaar opnemen om hun plek in de wedstrijd te behouden. Mijn dochter ziet het, denk ik, als Mega Mindy op steroïden, geweldig dus. Ooit zal ze groot genoeg zijn om de gelaagdheid te ontdekken. En aan de vrouw die het nodig vond om mij via Instagram te laten weten dat het onverantwoord is dat mijn kinderen naar dragqueens kijken: mijn generatie heeft wekelijkse afleveringen van Theo en Thea overleefd, het komt wel goed.

Ook Gregory Frateur, frontman van Dez Mona en grote fan van RuPaul’s drag race (‘Ik kijk ernaar vanop mijn crosstrainer!’) vindt het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s zoals hiv, misbruik en verstoting de grote verdienste van het programma. ‘Je hoeft niet gay te zijn om er dingen in te herkennen’, zegt hij, als we elkaar op café ontmoeten. ‘Drag als kunstvorm heeft zo’n verbindende kracht, heel veel mensen kunnen er dingen uithalen voor zichzelf, daar ben ik van overtuigd. Drag race is voor mij een positive church, ik word er echt gelukkig van. En natuurlijk kijken mijn kinderen mee.’

‘Het maakt de wereld beter’, beaamt Nele Van den Broeck. ‘Ik moest van mijn psychiater een crisisplan opstellen: wat doe je als je je superslecht voelt en in het oranje of rood dreigt te gaan? Op mijn lijst staat: “naar een aflevering kijken van UNHhhh”, een Youtube-show van dragqueens Trixie Mattel en Katya. Dat helpt mij er vaak bovenop. Hun ingesteldheid zegt “alles is shit, maar we doen mooie kleren en make-up aan, we maken het leven glamoureus”. Ik vind dat ze de wereld mooier maken.’

Een politiek statement

Te flamboyant, te dramatisch, te emotioneel: alle eigenschappen die een groot deel van onze maatschappij ziet als een zwakte voor mannen, worden gevierd in RuPaul’s drag race. Vrouwelijkheid wordt er omarmd, misschien is dat wel een van de redenen waarom heterovrouwen een groot deel van de fanclub uitmaken. Dat, en de hilarische vuilbekkerij en outfits waar ze zelf te verlegen voor zijn.

RuPaul vertelde aan ed Britse krant The Guardian dat hij drag ziet als een dikke middelvinger naar een door mannen gedomineerde cultuur. En de Britse dragqueen Bimini vult aan: ‘Drag is altijd al een vorm van protest geweest, een politiek statement. Een manier om normativiteit te parodiëren.’

Het is verfrissend dat een tv-programma als Drag race verbreedt wat mannelijkheid allemaal kan betekenen. Mannen kunnen macho zijn, maar ook gevoelig en meer uitgesproken feminien. Iedereen kan daar wel bij varen, niet in het minst mannen zelf. Nele Van den Broeck: ‘Die cultuur van kerelschap maakt sommige mannen kapot. In Europa sterven er onder de 65 jaar meer mannen aan zelfdoding dan dat er vrouwen aan borstkanker sterven. Meer dan drie op de vier gevallen van zelfdoding gebeurt door een man, daar zit echt een probleem. In die zin doen dragqueens goed werk, ze tonen mannen dat ze hun vrouwelijkheid mogen omarmen.’

Niet verstopt

Dragqueens zijn écht, ondanks de theatrale outfits en soms clowneske make-up. Wie denkt dat de mannen drag gebruiken om zich te verstoppen, heeft het volgens RuPaul niet begrepen: ‘Drag verandert niet wie je bent, het toont wie je bent’, vertelt hij de kandidaten in een van de afleveringen.

Gregory Frateur ondervond dat ook toen hij zichzelf als jonge twintiger voor het eerst in drag bekeek. ‘All right, zo knap! Het gaf mij zoveel kracht, wat volgens mij te maken heeft met het masker dat je opzet. Mensen kunnen soms meer uit zichzelf halen door een masker op te zetten. Ik ben veel meer mezelf geworden door drag te doen. Het is magisch, je overstijgt de normaliteit en dat doorbreekt de verlegenheid.’

Ook jij bent een dragqueen

Iedere ochtend trek je kleren aan. En je hebt sowieso bepaalde outfits die jou kracht en zelfvertrouwen geven, die jou helpen om een bepaald beeld van jezelf te projecteren, zowel naar anderen toe als voor jezelf. Mijn favoriete RuPaul-quote is dan ook: ‘We zijn allemaal naakt geboren en de rest is drag.’ Elk kledingstuk dat jij aantrekt, toont jouw persoonlijkheid, toont wie je bent of wie je wil zijn. Je creëert je eigen persona, net zoals een dragqueen. Al is die misschien iets minder uitbundig en soms een tikkeltje veilig en saai. Maar volgens RuPaul kunnen dragqueens ook dat deel van je leven verbeteren: ‘Als je denkt dat je outfit met een zwarte jeansbroek en een blauw hemd nooit zal veranderen, zijn wij er om te zeggen: het zijn maar kleren. Live a little.’

Zelf ben ik meermaals overdressed de deur uit gegaan omdat ik net naar RuPaul’s drag race gekeken had en geïnspireerd was door de transformatie van de dragqueens. Hun zelfvertrouwen schiet de lucht in, en dat alleen dankzij make-up en kleding. Onlangs nog kwam ik zo toe op de klusdag in de school van mijn dochter en vroeg de directeur me in het bijzijn van alle ouders of ik wel vuil mocht worden want … en hij gebaarde naar mijn flashy outfit. Ach, dacht ik: live a little.