Een dode, 60 gewonden en nog acht vermist bij fabrieksontploffing Moskou

Bij een hevige explosie in de Russische stad Sergiëv Posad, zo’n 60 kilometer ten noordoosten van Moskou, is een persoon om het leven gekomen. 60 anderen raakten gewond en nog acht personen zijn vermist.

De explosie vond plaats om ‘onverklaarbare redenen’ in het magazijn met pyrotechnische apparatuur, aldus het Russische staatspersagentschap Tass.

Andrej Vorobyov, de gouverneur van regio Moskou, zei dat de fabriek gehuurd werd door een privéfirma, en dat een strafrechtelijk onderzoek is geopend naar mogelijke schending van de veiligheidsprocedures.

Beelden op sociale media toonden een kolossale rookwolk boven de stad. De fabriek is van het bedrijf Zagorsk Optical and Mechanical Plant en produceert optische apparatuur, naar verluidt ook voor militair gebruik.

Zo’n 38 flatgebouwen in de buurt, twee scholen, een sportcomplex en een winkel zijn beschadigd, aldus Vorobyov.

Vroege berichtgeving wees in de richting van drones als oorzaak van de explosie. Dat is een aannemelijke verklaring gezien de frequente droneaanvallen in Moskou en omgeving de voorbije weken. Toch ontkent Tass dat het ging om een droneaanval, maar hebben ze het over ‘een explosie in de buurt van de ruimte waar de boilers zich bevinden.’

Een grote reddingsoperatie met meer dan 150 mensen is woensdagavond onderweg naar het fabrieksterrein, aldus Tass. Het ministerie van Noodsituaties zei dat het zijn belangrijkste eenheden ter plekke had gestuurd. Volgens Russische autoriteiten is een noodtoestand uitgeroepen in het gebied.