Werken aan viaduct Vilvoorde van start

De renovatie van het viaduct van Vilvoorde is gestart. Acht jaar lang, nog tot 2031, wordt de belangrijke verkeersader het decor van wegenwerken. Het gaat onder meer om de vernieuwing van het asfalt, de stalen draagconstructie waar de betonplaat op rust, de vangrails en de verlichting. Ook komt er een nieuwe betonplaat onder het asfalt te liggen.

De bedoeling is dat er zo veel mogelijk verkeer kan blijven rijden over het viaduct, en dus gebeurt de renovatie in vijf fasen. De eerste daarvan, die tot eind 2025 zal duren, zal vanaf 16 augustus hinder veroorzaken. Het verkeer op de binnenring, richting Zaventem, moet over drie versmalde rijstroken. Vanaf februari 2024 zal er ’s nachts en in het weekend soms maar één rijstrook open zijn. De maximumsnelheid op de binnenring daalt van 90 km/u naar 50 km/u. Op de buitenring, richting Gent, verandert er in de eerste fase niets. (mt)